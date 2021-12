OMT gaat harde lockdown adviseren aan kabinet

nieuws

Foto Andor Heij. Winkelcentrum Paddepoel tijdens de lockdown vanwege corona.

Het Outbreak Management Team gaat een harde lockdown adviseren aan het kabinet. Dit vanwege de oprukkende omikronvariant van het coronavirus. Dat melden verschillende media.

Dat houdt in dat alle niet essentiële winkels, alsmede de horeca, scholen en cultuurinstellingen de deuren moeten sluiten.

Zaterdag is er een spoedoverleg met het demissionaire kabinet. Of het kabinet de adviezen van de deskundigen gaat overnemen en/of wanneer is nog onduidelijk.

Er is nog veel onduidelijk over de omikronvariant. De variant is wel besmettelijker dan de deltavariant die momenteel rond gaat. Of omikron ook ziekmakender is, is nog niet bekend. De huidige vaccins bieden in ieder geval onvoldoende bescherming en de bevolking wordt aangeraden de boosterprik te halen wanneer dat mogelijk is.