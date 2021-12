Omstreden 2G beleid voorlopig van tafel

nieuws

Foto Anneloes Struik. Rijen voor de kroeg.

Het omstreden 2G beleid is voorlopig van tafel. Dat schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Aan de ene kant is het onzeker of er een Kamermeerderheid voor is. Aan de andere kant is het aantal coronabesmettingen zo hoog dat de huidige maatregelen, onder meer de avondlockdown, waarschijnlijk nog even door gaan.

Met de coronapas krijgen alleen mensen die gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona een QR code. Het kabinet hoopt de Tweede Kamer later te overtuigen van de noodzaak van het 2G beleid als de besmettingen weer dalen en de maatschappij heropend kan worden.