OM wil Stadjer zes jaar achter slot en grendel voor poging tot moord op medewerker

nieuws

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de 40-jarige eigenaar van een autopoetsbedrijf uit Groningen zes jaar de cel in. Hij zou een medewerker van zijn bedrijf, met voorbedachten rade, met een hamer op het achterhoofd hebben geslagen. Het Dagblad van het Noorden stelt dat de man dit gedaan zou hebben, omdat de medewerker mogelijk een affaire had met de vrouw van de ondernemer.

Het incident vond in mei van vorig jaar plaats bij een autopoetsbedrijf aan het Kweldergras op bedrijventerrein het Witte Lam. Bij het incident liep het slachtoffer relatief licht letsel op, maar moest wel worden behandeld in een ziekenhuis. De eigenaar van het bedrijf werd meteen aangehouden en verhoord.

Volgens het OM werd het slachtoffer bewust naar het bedrijf gelokt, waar de eigenaar een wedstrijdje voorstelde. Bij dit spel wilde de eigenaar zien wie zich het snelst kon losmaken uit vastgesnoerde tie-wraps. Maar het slachtoffer weigerde, waarop hij werd geslagen met een hamer. Volgens het OM laat dat opzet zien, helemaal omdat de deuren waren afgesloten en alle beveiligingscamera’s uitgezet waren.

De ondernemer heeft zelf een andere lezing van het incident. Hij stelde dat hij met het slachtoffer wilde praten over de affaire tussen zijn vrouw en de medewerker. Dit gesprek zou in een worsteling zijn uitgemond, waarbij het slachtoffer ten val kwam en zich verwonde.

Of de rechtbank de verklaring van de autopoetser gelooft, zal over twee weken duidelijk worden. Dan doet de rechtbank uitspraak in deze zaak