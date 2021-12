Noodopvang voor studenten Martinihouse nog bijna helemaal vol

nieuws

Een tentenkamp van Shelter Our Students voor het Academiegebouw aan het Broerplein - Foto: Joey Lameris

Martinihouse, de noodopvanglocatie voor studenten aan de Donderslaan, zit tien dagen voor de beoogde sluiting nog zo goed als vol. Dat meldt de Universiteitskrant.

Volgens gemeentewoordvoerder Manon Hoiting zijn van de in totaal 125 bedden nog 115 bezet. De noodopvang loopt op donderdag 23 december af, en wordt dan overgenomen door een private partij, DJB Vastgoed. Die gaat de kamers aan studenten verhuren.

Hoiting meldt aan de Universiteitskrant dat de studenten die zich nu nog in Martinihouse bevinden, in de gelegenheid worden gesteld om een kamer te huren. De nieuwe verhuurder biedt alle bewoners die willen blijven een nieuw contract aan. Het is niet duidelijk om wat voor soort contract het gaat.