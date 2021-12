Nog maar één bezoeker per dag voor patiënten UMCG; medische mondmaskers verplicht

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Vanaf vandaag mogen patiënten die opgenomen zijn in het UMCG maar één bezoeker per dag ontvangen. Het ziekenhuis maakte dat maandagmiddag bekend, naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen zaterdag en de zorgen die er zijn over de snelle opmars van de omikron-variant van het coronavirus.

Met de maatregel wil het ziekenhuis het aantal bewegingen binnen het ziekenhuis tot een minimum beperken en daarmee het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur houden. Bij het UCP, Beatrix Kinderziekenhuis, de Intensive Care afdelingen en de Covid-afdelingen gelden nog wel andere bezoekregelingen.

Daarnaast zijn eigen mondkapjes, de zogenaamde ‘communitymasks’, niet langer in het UMCG toegestaan. Bij de ingangen van het UMCG liggen medische mondkapjes voor bezoekers en vanaf nu zijn deze maskers verplicht om te dragen in het UMCG.

‘Besluit valt zwaar, maar risico’s zijn te groot’

“Deze maatregel valt ons zwaar, omdat we weten hoe belangrijk bezoek is voor onze patiënten en hun naasten”, zo laat het ziekenhuis maandagmiddag weten. “Toch zien we ons gedwongen om bezoek nu zoveel mogelijk te beperken: de risico’s zijn simpelweg te groot.”