Nieuwe tegenstander voor Lycurgus in beker na aanpassingen in toernooi

sport

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Amysoft Lycurgus heeft een nieuwe tegenstander in het aangepaste bekertoernooi. In de achtste finale speelt de Groningse volleybalformatie nu tegen VCV uit Veenendaal of PDK uit Huizen.

De volleybalbond (NeVoBo) zag zich genoodzaakt om het bekertoernooi aan te passen, omdat de bekerdeelnemers uit de Topdivisie, de Eerste divisie en de Tweede divisie door de lockdown niet kunnen trainen. Daarom is er opnieuw geloot. Ook zou de achtste finale eigenlijk in een aantal driekampen gespeeld worden, maar ook van deze opzet wordt nu afgeweken. De teams uit de huidige top acht van de Eredivisie (behalve het Talentteam Papendal) zijn nu automatisch geplaatst voor de achtste finale. De overige zestien teams zijn via loting aan elkaar gekoppeld om een tussenronde te spelen. Daar blijven na het spelen van de tussenronde acht winnaars over. Deze ploegen spelen vervolgens tegen de acht al geplaatste teams uit de Eredivisie.

Lycurgus speelt nu op 25, 26 of 27 januari tegen Veenendaal of Huizen. Bij winst in de achtste finale volgt in de kwartfinale wederom een uitwedstrijd voor Amysoft Lycurgus tegen of Bas Autowas/VV Voorsterslag HS 1 uit Zwolle (Eerste Divisie), VoCASA HS 2 uit Nijmegen (Topdivisie), Spaarnestad HS 1 uit Haarlem (Topdivisie) of SV Dynamo Apeldoorn HS 2 uit Apeldoorn (Topdivisie). De halve finale betreft dan normaal gesproken een thuiswedstrijd voor Amysoft Lycurgus tegen Draisma Dynamo.