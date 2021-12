Nieuwe, snelle intercity’s tussen Breda en Groningen nog een jaar uitgesteld

nieuws

De nieuwe, snelle intercitytreinen tussen Breda, Amsterdam en Groningen gaan pas in 2025 opgenomen worden in de dienstregeling. Dat liet wethouder Broeksma donderdag weten, in een brief aan de Groninger gemeenteraad.

Aanvankelijk was de planning dat de nieuwe treinen in 2023 allemaal geleverd zouden zijn aan de NS, waardoor ze in 2024 in dienst genomen konden worden. Maar NS moet de invoering van de treinen nu opnieuw uitstellen, omdat de fabrieken waar de treinen worden gebouwd, stil hebben gelegen door corona.

Een nieuwe planning voor de invoering van de treinen is nog niet precies vastgelegd, omdat de NS eerst zeker wil weten dat ze goed werken als ze geleverd zijn. Eind 2022 moeten de tests met de nieuwe treinen zijn afgerond. Dit betekent dat ze nog niet in de dienstregeling van 2024 worden meegenomen, maar pas in 2025.

Teleurstelling

“Vanzelfsprekend is dit een teleurstelling”, zo stelt bestuursadviseur Sanne Ros, namens wethouder Broeksma, aan de gemeenteraad. “Levering van sneller treinmaterieel is een belangrijke randvoorwaarde om versnelling via het bestaande spoor mogelijk te maken. Tegelijkertijd erkennen wij dat hier sprake is van overmacht voor NS. En wij vinden het een verstandige strategie om bij de introductie van het nieuwe treinmaterieel betrouwbaarheid en veiligheid prioriteit te geven. Voorkomen moet worden dat, om verloren tijd in te halen, onverantwoorde risico’s genomen worden of veel treinen uitvallen door kinderziektes.”