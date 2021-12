Nieuwe rekenhal van RUG op Zernike Campus heet vanaf nu het ‘Coenraad Bron Center’

nieuws

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Het nieuwe High Performance Computing Datacenter van de Rijksuniversiteit Groningen heet vanaf nu het ‘Coenraad Bron Center’. De hal is daarmee vernoemd naar Coenraad Bron, een bekend informaticus, programmeur en voormalig RUG-hoogleraar.

Anke Breeuwsma, technisch directeur van het Centrum voor Informatie Technologie onthulde de naam, die voortkwam uit een prijsvraag van de universiteit. De prijsvraag die de RUG in september uitschreef voor de nieuwe naam van de hal, leverde twee winnaars op. RUG-studenten Vincent Vrijburg (Informatica) en Leon Wetzel (Communicatie- en Informatiewetenschappen) winnen met de voordracht van Coenraad Bron een tegoedbon van de universiteitswinkel.

Coenraad Bron

Coenraad Bron (1937-2006) begon in 1963 aan zijn wetenschappelijke loopbaan aan de Technische Hogeschool Eindhoven, na een studie Scheikunde aan de Universiteit Utrecht. In Eindhoven kwam Bron in aanraking met het programmeren van computers. Hij was vervolgens intensief betrokken bij de ontwikkeling van de programmeertalen Algol-68 en Modulair Pascal. Op 1 september 1983 werd Bron aangesteld als eerste hoogleraar van de vakgroep Informatica van de RUG. Bron bleef tot zijn emeritaat in 2000 verbonden aan de RUG.

Begin volgend jaar open

De bouw van het nieuwe High Performance Computing (HPC) datacenter (gevestigd aan de Grouwelerie) begon vorig jaar september en werd bijna precies een jaar daarna bouwkundig opgeleverd. De komende periode wordt het datacenter verder gereed gemaakt. Begin volgend jaar begint het onderwijs en het onderzoek in de nieuwe rekenhal.

In het gebouw komen, naast de huidige en toekomstige supercomputers van de universiteit, ook afdelingen voor kantoorautomatisering. Daarnaast is het datacenter voorbereid om de gegenereerde warmte te delen naar bijvoorbeeld Warmtestad of andere gebruikers die een warmtevraag hebben.