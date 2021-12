Nieuwe energiecoöperatie uit Stad gaat winst uitkeren aan mensen in energiearmoede

nieuws

Foto: Coöperatie GOED

Duurzame-energieprojecten ontwikkelen en met de opbrengsten energiearmoede bestrijden. Dat is de filosofie achter de Coöperatie GOED, een nieuw initiatief van de Groninger onderneemster Musetta Blaauw

De eerste vijf zon-op-daken projecten zijn inmiddels begonnen in de stad Groningen. Vijf gebouwen binnen de coöperatie worden deze winter voorzien van zonnepanelen. Samen met projecten in Sappemeer en Leeuwarden moeten dat er begin volgend jaar 1.200 zijn. Aan het einde van het jaar hoopt Blaauw ook in de rest van Nederland actief te zijn.

De opbrengsten uit de zonnedaken wordt gebruikt om energiearmoede te verlichten. De winst van de GOED-projecten gaat naar huishoudens die dat goed kunnen gebruiken. Zij ontvangen tien euro per maand op hun rekening, wat ze kunnen gebruiken om een deel van de energierekening te betalen of te investeren in verduurzaming van hun woning. Dat doet de coöperatie onder meer via de Voedselbank.

“Energieprojecten leveren geld op”, zegt initiatiefnemer Blaauw, onder meer bekend als eigenaresse van Musjes Kinderwinkel in de Zwanestraat. “En als burgers deze samen ontwikkelen, dan kunnen zij ook samen beslissen wat er met die opbrengsten gedaan wordt. Wanneer we in jouw buurt groen gaan opwekken, nodigen we je uit om GOEDe Buur te worden. Alleen met genoeg GOEDe Buren komen we in aanmerking voor de Postcoderoossubsidie (SCE) waarmee deze projecten uitgevoerd kunnen worden. Daarmee komt het GOEDgeld beschikbaar en kan het worden uitgedeeld. Wie nog meer goed wil doen: een locatie of donatie ter beschikking stellen voor een opwekproject maakt het mogelijk dat we nóg meer huishoudens kunnen helpen.”