900 geneeskundestudenten in kleine ruimte voor verplichte toets: “Straks weer in ziekenhuizen’

Een ingezonden foto

Corona of geen corona, negenhonderd geneeskundestudenten van de Rijksuniversiteit Groningen moesten woensdagmiddag verplicht aanwezig zijn om een ‘voortgangstoets’ te maken. Meerdere studenten deden daarover hun beklag aan de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Volgens de studenten werden ruim 900 van hen in een ruimte gepropt, waar normaal net honderd mensen in passen.

‘Hoop gesnotter en gehoest’

Een anonieme studente stuurde woensdagmiddag een foto van de situatie naar de LSVB. Volgens de studente was anderhalve meter afstand houden onmogelijk in de ruimte, maar klonk er tegelijkertijd ‘een hoop gesnotter en gehoest’ in de zaal.

‘Online toets was beschikbaar, maar RUG en UMCG wilden niet’

Volgens de studenten werd meermaals benadrukt dat een herkansing voor de toets, bijvoorbeeld als een student ziek was, niet mogelijk was. “De RUG en het UMCG weigeren de toets online te doen, zo stelt de studenten. “Dit terwijl de landelijke organisatie wel een online versie had gemaakt voor vandaag.”

‘Dikke middelvinger’

Meerdere studenten zouden vooraf een mail hebben gestuurd naar de RUG om voor een alternatief te zorgen. “Maar we kregen een middelvinger en that’s it! We gaan straks weer allemaal naar vele verschillende afdelingen van verschillende ziekenhuizen in Noord- en Oost-Nederland. Waar we te maken hebben met zieke mensen.”

Te onverantwoordelijk om het niet te delen

De LSVb opende vorige week een meldpunt, waar studenten hun beklag kunnen doen over problemen die een aanwezigheidsplicht veroorzaken in het onderwijs. Normaal doet het meldpunt geen bericht uit over individuele gevallen. Een medewerker van de studentenvakbond stelt echter: “Dit incident vond ik zo onverantwoordelijk dat ik niet kan laten ‘m niet te delen.”

Volgens de studentenvakbond is men nog steeds groot voorstander van fysiek onderwijs, maar alleen als het veilig kan. Online onderwijs moet dan ook altijd een optie zijn, zeker voor studenten die in quarantaine zitten. De bond vreest dan ook dat onderwijsinstellingen hen iets te graag op de campus zien terugkeren.