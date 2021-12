Na koude nacht overgang naar zacht weer

nieuws

Het gaat de komende week een flink stuk zachter worden. De dubbele cijfers worden vanaf zondag gehaald.

Maar eerst is het nog even koud, want in de nacht naar zaterdag kan het 3 graden gaan vriezen. Omdat er zaterdagochtend vroeg kans is op wat regen kan het glad worden.

Zaterdag overdag is het overwegend bewolkt met later op de dag weer regen. Het wordt 5 graden.

Zondag is het bewolkt en gaat het in de ochtend regenen. Later wordt het droog. Het wordt 10 graden.

De dagen daarna blijft het bewolkt met een kleine kans op wat neerslag. De temperaturen liggen rond de 10 graden.

