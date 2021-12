In één dag ruim 10.000 krabbels tegen stop hartoperaties voor kinderen in UMCG

nieuws

Foto: Engin Akyurt via Pixabay (CC 0.0)

Een petitie, die het UMCG opzette uit protest tegen het mogelijke verlies van de hartchirurgie voor kinderen en mensen met een aangeboren hartafwijkingen, heeft binnen vierentwintig uur meer dan tienduizend handtekeningen opgeleverd. Daarmee wil het ziekenhuis demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid bewegen om terug te komen op zijn besluit.

Het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen in het UMCG (de initiatiefnemer van de petitie) noemt de beslissing van de minister ‘ondoordacht’: “Deze beslissing kan desastreuze gevolgen hebben voor duizenden zieke kinderen en volwassen hartpatiënten in Noord-Nederland. De expertise die in 75 jaar is opgebouwd wordt zo in een keer tenietgedaan. De kunde die het UMCG in huis heeft, is groot. Deze zorgt voor een sterke kennisoverdracht wat resulteert in kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg.”

Ook vreest het CCH voor een ‘domino-effect’ door het besluit van de minister: “De beslissing van de minister heeft gevolgen voor andere complexe en acute zorg, zoals kinder-longtransplantaties en pulmonale hypertensiezorg en op alle gerelateerde zorg. Deze impact lijkt onvoldoende te zijn beoordeeld. Zieke kinderen met chronische aandoeningen kunnen in de toekomst niet meer rekenen op integrale kindzorg in Noord-Nederland.”

‘Dit voelt als een dolk in de rug en wij als zorgprofessionals pikken het niet’

Het ziekenhuis stelde afgelopen woensdag al zich niet zomaar neer te leggen bij het besluit van de minister. Verschillende afdelingen van het ziekenhuis, waaronder de afdeling Kinder-Intensive Care van het ziekenhuis, lieten sinds de boodschap van de minister duidelijk van zich horen. De afdeling schrijft op Instagram:“De minister heeft geen idee wat voor impact dit heeft. Wat een onbegrijpelijke en ongemotiveerde keuze om juist het UMCG uit te sluiten als (kind)hartcentrum in Nederland. Dit betekent voor de hele regio Noord-Nederland die hartzorg nodig heeft, dat ze straks volledig afhankelijk worden van het westen. Niet alleen voor de hartzorg, maar ook de andere zorg die hiermee verbonden is. Minister Hugo de Jonge, besef dat u met deze keuze een enorm grote fout begaat.”

De petitie tegen het besluit van de minister is hier te vinden.