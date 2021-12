‘Muziekcentrum De Nieuwe Poort past goed in stationsgebied’

nieuws

Een nieuw muziekcentrum aan de zuidkant van het Hoofdstation - Impressie: Team 4 Architecten

Een nieuw muziekcentrum dat kan dienen als opvolger van De Oosterpoort past uitstekend in het stationsgebied. Dat blijkt uit onderzoek naar de toekomst van zo’n muziekcentrum.

Het onderzoek richtte zich op de mogelijkheden voor inpassing van het muziekcentrum in het stationsgebied zuid, dan inmiddels Spoorkwartier is gaan heten. Uit het onderzoek blijkt dat het muziekcentrum en het Spoorkwartier elkaar juist kunnen versterken. Het pand opent uiterlijk in 2030.

Het muziekcentrum heeft als werknaam De Nieuwe Poort gekregen. Het moet de opvolger worden van De Oosterpoort, dat inmiddels haar houdbaarheidsdatum heeft bereikt. “Het Spoorkwartier moet als aantrekkelijke en levendige stadsentree bezoekers meteen enthousiast maken voor Groningen,” zegt wethouder Cultuur Berndt Benjamins.

Het muziekcentrum moet achter het station komen, aan een nieuw en centraal plein. Naast een breed en hoogwaardig podiumaanbod is er een maatschappelijk programma en aandacht voor amateurkunst en educatie. De Nieuwe Poort moet ook een leer- en innovatiecentrum worden voor onder meer Alfa-college, Noorderpoort, Hanzehogeschool en NHL Stenden. Naar verwachting besluit de gemeenteraad eind 2022 over de komst van het muziekcentrum.