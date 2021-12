Mogelijk problemen met onderhoud ondergrondse vuilcontainers in Groningen

nieuws

Foto Andor Heij

De gemeente Groningen verwacht dat ze, op korte termijn problemen, problemen kan krijgen met de levering en het onderhoud van ondergrondse vuilcontainers. Dat heeft het college van B en W eind vorige week laten weten aan de gemeenteraad. Een contractgeschil met leverancier Waste Vision is daar de oorzaak van.

Waste Vision heeft aangegeven per 1 januari 2022 haar activiteiten in Groningen te willen beëindigen. Het bedrijf wil wel in overleg met de gemeente en zoeken naar een oplossing. De gemeente stelt echter dat Waste Vision haar contract niet zomaar mag beëindigen. Het bedrijf moet zich houden aan een opzegtermijn van een half jaar, zo stelt het college.

Dat lost echter niet alle problemen op. Want voor de tweede helft van volgend jaar zal er alsnog geen vervanger voor de diensten van Waste Vision zijn gevonden. De gemeente wil een nieuw contract verlenen op basis van een Europese aanbesteding, samen met andere gemeentes. Dat gaat waarschijnlijk lang duren.

Onderhoud tijdelijk in eigen beheer

De essentiële onderhoudswerkzaamheden worden momenteel door Waste Vision uitgevoerd met zes mensen, waarvan drie mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Omdat er geen andere bedrijven zijn die deze werkzaamheden op korte termijn kunnen overnemen, wil de gemeente deze zes medewerkers in dienst nemen en plaatsen bij Stadsbeheer. Daarnaast wil de gemeente het opslagterrein van Waste Vision zelf gaan huren.