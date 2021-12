Minister stelt Hans Romijn aan als lid toezichtsraad UMCG

nieuws

Foto: Vincent Boom voor het Amsterdam Medisch Centrum

Vanaf 1 april treedt Hans Romijn toe tot de raad van toezicht van het UMCG. Hij is door minister Van Engelshoven benoemd voor een periode van vier jaar.

Romijn vervangt Bob Löwenberg in de toezichtsraad, wiens tweede termijn afliep. Naast Hans Romijn bestaat de raad van toezicht van het UMCG vanaf 1 april uit voorzitter Andrée van Es, Jan Bos (vicevoorzitter), Harry Brouwer en Margrethe Jonkman.

Andrée van Es, voorzitter van de raad van toezicht van het UMCG, is blij met de aanstelling van Romijn: “Met zijn ruime kennis en ervaring, zijn erkende reputatie in het academisch-medische veld én met zijn bestuurlijke ervaring zal hij van grote waarde zijn voor de raad van toezicht van het UMCG. ‘Wij kijken er naar uit om met hem samen te werken.”

Internist Romijn werkt sinds 1985 in verschillende umc’s in Nederland. Tot het einde van dit jaar was Romijn voorzitter van de raad van bestuur van het Amsterdam UMC en decaan van de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam.