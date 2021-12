Minister Slob: “Geen vervroegde kerstvakantie scholen”

nieuws

Foto: rijksoverheid.nl

Het is niet nodig om de kerstvakantie in het basis- en voortgezet onderwijs een week eerder te laten beginnen. Dat heeft minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs woensdagavond gezegd tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Verschillende fracties vroegen aan het kabinet of een week eerder vakantie ook een optie is omdat er veel besmettingen zijn onder leerlingen, leraren en docenten. De afgelopen periode hebben sommige scholen besloten om vanwege het hoge aantal besmettingen tijdelijk dicht te gaan. Zo ging onlangs in Stad het Parcival College tien dagen dicht. Minister Slob: “Het gaat alleen om scholen waarbij het echt even niet mogelijk is om goed en veilig fysiek les te geven. De GGD geeft daar advies over.” Of het plan dan helemaal van tafel is: “Dat kun je eigenlijk van niets zeggen.”

Volgens Slob wordt er aan 600.000 oudere basisschoolleerlingen twee keer per week een zelftest aangeboden. Met het voortgezet onderwijs erbij komt het op miljoenen zelftesten per week. “Het zijn enorme hoeveelheden. Vanaf maandag worden die netjes bij de deur van de scholen afgeleverd.” Gezinnen waar een kind positief getest is, moeten thuis blijven. Bij de scholen wordt voorlichtingsmateriaal bezorgd in verschillende talen om ouders te wijzen op het testen.