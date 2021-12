Minister: ‘Geen operaties meer voor kinderen met aangeboren hartafwijking in UMCG’

nieuws

Het UMCG mag in de toekomst geen hartoperaties meer uitvoeren bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Dat besluit heeft demissionair minister Hugo de Jonge maandagmiddag schriftelijk medegedeeld aan de Tweede Kamer. Ook complexe hartoperaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking zullen niet meer worden uitgevoerd.

Het VUMC in Amsterdam en het LUMC in Leiden mogen de operaties ook niet meer uitvoeren. Dergelijke operaties worden gebundeld in Utrecht en Rotterdam.

De minister neemt het besluit, omdat hij hiermee de kennis voor dergelijke operaties wil concentreren. Daarnaast vallen operaties te vaak uit, door een tekort aan het benodigde specialistische personeel. Dat wil de minister in de toekomst voorkomen, door operaties te laten uitvoeren door gespecialiseerde teams in de twee eerder genoemde ziekenhuizen.

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 180 van dit soort complexe hartoperaties uitgevoerd bij jonge kinderen. Het aantal operaties op volwassenen met een aangeboren hartafwijking ligt een stuk lager. Het gaat daarbij meestal om mensen die gedurende hun hele leven gespecialiseerde zorg nodig hebben en soms op latere leeftijd opnieuw interventies moeten ondergaan.