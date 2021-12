Minder nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen zijn het afgelopen etmaal 119 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 28 minder dan gisteren. Er was één ziekenhuisopname.

In de hele provincie waren er 232 nieuw besmettingen. Gisteren waren dat er 419.

Landelijk zijn er 12.629 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 134 meer dan gisteren. In een week tijd is er wel een daling: 16%.

De bezetting in de ziekenhuizen nam af. Er liggen nu 1997 mensen met corona in het ziekenhuis tegen 2145 gisteren. Daarvan liggen er 553 op de IC. Gisteren was dat 565.