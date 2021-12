Michael de Leeuw terug bij FC Groningen, Dankerlui en Irandust afwezig

nieuws

Foto: FC Groningen

FC Groningen moet het zondag in het thuisduel tegen Feyenoord doen zonder de zieke Damil Dankerlui en de geblesseerde Daleho Irandust.

Trainer Danny Buijs kan wel weer beschikken over aanvaller Michael de Leeuw die de afgelopen twee wedstrijden afwezig was wegens een blessure.

Feyenoord staat op de tweede plaats in de eredivisie en FC Groningen twaalfde. “We hebben vaker laten zien dat we het een topclub lastig kunnen maken en dat gaan we ook zondag weer proberen”, aldus Buijs.

De wedstrijd begint om 14.30 uur in het Euroborgstadion. Publiek is nog steeds niet toegestaan vanwege de coronamaatregelen.