Met “Uit liefde voor Groningen” gaat PvdA de verkiezingen in

nieuws

Foto via PvdA Groningen

“Uit liefde voor Groningen”, is de slogan waarmee de PvdA de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar in gaat.

De slogan werd donderdagavond gepresenteerd toen de definitieve kandidatenlijst van de sociaal-democraten werd vastgesteld.

Wethouder en fractievoorzitter Carine Bloemhoff noemt het herstelplan voor het onderwijs dat zij woensdag als wethouder presenteerde als voorbeeld: “Het herstelprogramma onderwijs is een breed pakket, waarmee juist kinderen bereikt worden die dat het hardste nodig hebben. Dat zijn plannen waar ik met hart en ziel achtersta. Een voorbeeld van wat ‘Uit liefde voor Groningen’ voor mij betekent”.

Onderwijs, klimaat, werk en wonen zijn speerpunten voor de PvdA. Julian Bushoff, fractievoorzitter en nummer twee op de lijst: “Denk aan Groningers die geen huis of werk kunnen vinden, of onzeker zijn over de toekomst voor hun kinderen en de planeet. Voor die mensen moeten we op blijven komen. Daarom pakken we huisjesmelkers verder aan, zetten we in op sociale koopwoningen, betaalbare huur en een publiek duurzaamheidsbedrijf. Dat zijn grote plannen, maar die pakken we graag aan, uit liefde voor onze mooie gemeente”.