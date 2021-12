Met twee krabbels gaat het Groningse afval vanaf volgend jaar naar Heerenveen

nieuws

John Vernooij (links) en Glimina Chakor (rechts) zetten hun handtekening onder het nieuwe afvalcontract - Foto: Henk Tammens (gemeente Groningen)

Met het zetten van handtekeningen hebben de gemeente Groningen en afvalverwerker Omrin donderdag officieel hun akkoord gegeven over een nieuw afvalcontract. Daarmee maakt Attero vanaf 1 januari officieel plaats voor Afvalsturing Friesland NV voor de verwerking van het Groningse afval.

Met de krabbels van wethouder Glimina Chakor en John Vernooij (algemeen directeur van Omrin) wordt de gemeente ook aandeelhouder van Afvalsturing Friesland NV, de handelsnaam Omrin. Volgens Chakor is de overgang een goede stap voorwaarts in de ambities van het college: “Omrin bevordert de circulaire economie in Noord-Nederland en gooit hoge ogen op het gebied van afvalscheiding, grondstofhergebruik en innovatie.” De gemeente is daarnaast blij met de komst van een composterings- en vergistingsinstallatie voor groente-, fruit- en tuinafval aan de Duinkerkenstraat, die voor extra werkgelegenheid moet gaan zorgen.

De overgang van Attero naar Omrin verliep echter niet zonder slag of stoot. Op de keuze van wethouder Glimina Chakor voor Omrin kwam veel kritiek, zowel van de raad als van concurrerende bedrijven. Die zouden onvoldoende gelegenheid hebben gekregen om mee te dingen als kandidaat. Bovendien zou Omrin veel vervuiling veroorzaken in de vlakbij gelegen Waddenzee.