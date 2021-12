Mensenrechtenvlag wappert aan provinciehuis

nieuws

Foto: Provincie Groningen

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken heeft vrijdagmorgen, op de internationale dag van de mensenrechten, de mensenrechtenvlag gehesen. Dat gebeurde voor de ingang van het provinciehuis aan het Martinikerkhof.

De dag van de mensenrechten wordt ieder jaar internationaal gevierd, omdat op die dag in 1948 de universele verklaring van de rechten van de mens werd aangenomen door de Verenigde Naties.

“Door het hijsen van deze vlag laten we zien dat we in onze provincie oog hebben voor de rechten van de mens en we blijven streven naar gelijkwaardigheid en veiligheid; dat we deze respecteren en ondersteunen”, aldus Van Dekken. Ook op andere plekken in de gemeente wappert de mensenrechtenvlag.

Daarnaast zijn er ook diverse activiteiten voor de mensenrechten. Zo houdt Amnesty International in Forum Groningen een schrijversactie voor mensen die overal in de wereld onterecht vast zitten vanwege hun overtuiging.