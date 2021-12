Masseur krijgt taakstraf voor onzedelijk betasten cliënte in praktijk Oosterparkwijk

nieuws

Foto: anna3416 via Pixabay

Een 31-jarige masseur uit Zwolle is door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot werkstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De man zou, in zijn praktijk in de Oosterparkwijk in Groningen, een jonge vrouw op intieme plaatsen hebben betast.

De rechtbank kiest voor een lagere straf dan het Openbaar Ministerie had geëist. Twee weken geleden vroeg de Officier van Justitie nog om een onvoorwaardelijke celstraf van drie maanden, met daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

Wel moet de 31-jarige masseur een zogenaamd ‘zedenbehandeling’ ondergaan Daarmee volgt de rechtbank het advies van de reclassering, die stelt dat de masseur onvoldoende weet wat hem heeft ‘getriggerd’ voor zijn daad. Op advies van dezelfde reclassering legde de rechtbank geen beroepsverbod op aan de man, omdat deze denkt dat de kans op herhaling na een behandeling klein is. De praktijk van de man in de Oosterparkwijk is inmiddels dicht, maar de masseur heeft nog wel een praktijk in zijn eigen woonplaats.

Massage voor rug en schouders verschoof naar borsten, billen en schaamstreek

De vrouw (23) kwam begin april voor het eerst bij de masseur, die toen nog een praktijk had in de Oosterparkwijk, omdat ze last had van schouder- en rugklachten. Na een gesprek moest de vrouw zich volgens het slachtoffer uitkleden in het bijzijn van de masseur. Na massage van de bovenrug verschoof de masseur zijn behandeling naar de benen, waarna de man ook de borsten, billen en schaamstreek van de vrouw zou hebben betast.

De rechtbank stelt dan ook dat de Zwollenaar misbruik heeft gemaakt van zijn positie als masseur en van het vertrouwen dat het slachtoffer in hem had: “Hij heeft zich louter laten leiden door zijn eigen lustgevoelens en zich niets gelegen laten liggen aan het recht van het slachtoffer om verschoond te blijven van dergelijke inbreuken op haar lichamelijke integriteit.”