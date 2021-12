sport

Foto: Wesley Ferwerda. Martini Sparks - Triple Threat

Martini Sparks heeft zaterdagavond in Haren met 58–78 verloren van Landslake Lions.

De Lions waren in het eerste deel van de wedstrijd veel te sterk. De ruststand was 24-47. Na het derde kwart stond het 41-67. In het laatste kwart kwamen de Groninger vrouwen sterk terug, maar verloren toch met 20 punten verschil.

Martini Sparks staat zesde in de basketball league met 6 punten uit 10 wedstrijden.