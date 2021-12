Martini Sparks fors onderuit tegen koploper Den Helder Suns

sport

Foto: Wesley Ferwerda. Martini Sparks - Triple Threat

In de basketball league voor vrouwen heeft Martini Sparks zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen Den Helder Suns met 91-46 verloren.

Na één kwart stond het 26-13. In het tweede kwart wisten de Groninger vrouwen maar 5 punten te produceren, zodat Den Helder uit liep naar 47-18. Na het derde kwart stond het 70-29. In het laatste kwart was Martini Sparks het meest productief, maar er werd toch fors verloren: 91-46.

De Helder Suns werd door de winst koploper. Martini Sparks blijft zesde met 6 punten uit 9 wedstrijden.