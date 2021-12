Market Hotel dreigt met rechtzaak als gemeente niet in gesprek gaat over bomen op Grote Markt

nieuws

Foto: Westcord Hotels

Als de gemeente niet in gesprek gaat de eigenaar van The Market Hotel over de plannen die het heeft met de Grote Markt, dan volgen er ‘juridische stappen’. Dat schrijft een advocaat van het hotel, wat sinds mei van dit jaar open is aan de Grote Markt, in een reactie op de plannen van de gemeente met het marktplein.

Het hotel is bang dat de bomen die de gemeente voor het hotel wil plaatsen, ervoor zorgen dat het terras van het hotel onbruikbaar wordt. Volgens het hotel gaat het

hierdoor een grote omzet mislopen. Volgens het hotel is er fors geïnvesteerd in het terrasmeubilair. “Een deel daarvan is straks door het plan niet meer bruikbaar”, zo schrijft een advocaat van het bedrijf aan de gemeente. “Ook dat is schade voor cliënte. Daarmee wordt ook geen enkele rekening gehouden.”

Daarnaast stelt het hotel dat er de kamers aan de kan van de Grote Markt straks geen zonlicht meer krijgen. “Daardoor kunnen toeslagen voor die kamers niet meer kunnen worden gevraagd en mogelijk worden sommige kamers daardoor geboekt”, vervolgt de advocate.

Bosgevoel

Ook vreest het hotel voor een ‘bosgevoel’ op het marktplein, als de bomen worden aangeplant. Het hotel is bang dat dat jongeren of jeugd er gaat rondhangen. “Dit is

namelijk erg verleidelijk”, aldus het hotel. “Al helemaal om na bepaalde feestjes nog even ’s nachts door te brengen in het ‘bos in de stad’. Het bos pal voor de deur, waar zich bezoekers bevinden die gewoon rustig willen slapen.”

In combinatie met het feit dat het hotel niet is meegenomen in de plannen, noemt de advocate de nieuwe plannen met de Grote Markt ‘een klap in het gezicht’ van het hotel. “De belangen van het hotel wegen zwaarder dan een 25-tal bomen. Te meer, omdat deze bomen zeker niet het klimaatprobleem gaan oplossen en dat deze bomen tevens ergens anders terecht kunnen in de stad.

Rechtszaak

Als de gemeente niet in gesprek gaat met de ondernemer, of als de gemeente de belangen van het hotel niet in overweging neemt, dan is het hotel ‘genoodzaakt juridische stappen te ondernemen, zo stelt de advocate.