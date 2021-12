Man rijdt op ring zuid veel te hard in onverzekerde auto

nieuws

foto: Funkblast

De politie heeft dinsdagavond op de zuidelijke ringweg een automobilist aangehouden omdat hij veel te snel reed en bovendien diverse papieren niet kon tonen.

De man reed met een snelheid van 131 km per uur langs de wegwerkzaamheden aan de ring zuid. Daar is momenteel maximaal 70 km per uur toegestaan. De politie is extra alert op snelheidsovertredingen en heeft al veel bestuurders op de bon geslingerd.

Daar kwam nog bij dat de auto die de man bestuurde niet verzekerd was, en dat hij al voor de zevende keer betrapt werd op het niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Een bergingsbedrijf heeft de in beslag genomen auto meegenomen naar het politiebureau.