‘Man die niet bestond’ opent restaurant in AH Oosterhogebrug

Foto via Gemeente Groningen

Burgemeester Koen Schuiling verrichte maandagmiddag de officiële opening van ChunKookt. Chefkok Chun Sheng Yan, door DvhN gedoopt tot ‘de man die niet bestaat’, zag daarmee een droom uitkomen.

Chun werd als kind naar Nederland gesmokkeld. Daar werd hij niet officieel geregistreerd en daarom niet als staatsburger erkend. Ook de IND kon Chun lang niet erkennen als vluchteling, omdat hij geen land van herkomst kende. Dat veranderde in mei van dit jaar, nadat de IND hem op ‘humanitaire gronden’ toch een verblijfsvergunning verstrekte.

Met die verblijfsvergunning op zak kon Chun zijn zaak opzetten, in samenwerking met de franchisenemer van de Albert Heijn in Oosterhogebrug. In de hal van de supermarkt biedt Chun nu onder andere een Chinese maaltijdservice aan. Om voedselverspilling tegen te gaan, gebruikt hij niet alleen verse, maar ook ‘beschadigde’ producten van de Albert Heijn. “Wij wensen Chun heel veel succes met zijn nieuwe onderneming”, aldus burgemeester Schuiling, die zich op de achtergrond sterk maakte voor een verblijfsvergunning voor de ‘man die niet bestond’.

