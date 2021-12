Lycurgus uitgeschakeld in CEV-Cup

sport

Het Europese avontuur van Amysoft Lycurgus is afgelopen. Woensdagavond verloren de Groninger volleyballers in de topsporthal van het Alfa-college met 0-3 van Tours Volley Ball. Een week geleden waren de Fransen in eigen huis al met 3-1 te sterk.

Coach Arjan Taaij, die na een periode van thuisquarantaine weer voor de ploeg stond, kon geen beroep doen op Joël Schneidmiller. Hij is nu zelf positief getest op corona. In de eerste set hadden de Groningers weinig in te brengen, en de set eindige dan ook al snel in 11-25. In de tweede en derde set bood Lycurgus duidelijk meer tegenstand, maar ook die sets gingen verloren, met 21-25 en 22-25.