Loos alarm: Brandweer rukt met drie voertuigen uit voor ‘woningbrand’ in Lewenborg

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Twee bluswagens en een hoogwerker reden maandagavond met grote spoed naar het Kraaiennest in Lewenborg. Maar de woningbrand waar ze op af gingen bleek er niet te zijn.

Omdat de melder van de brand sprak over zwarte rook uit de woning (een teken dat er veel roetonwikkeling bij de brand zou zijn) schaalden de hulpdiensten de brand meteen op naar een zogenaamde ‘middelbrand’. Bij zo’n brand wordt meteen een tweede voertuig en een hoogwerker ingeschakeld.

Eenmaal ter plaatse was niets te zien wat duidde op brand in de woning. De bewoner was gewoon thuis en bevestigde dat er niks aan de hand was in zijn huis.

Daarop keerde de brandweer snel terug naar de kazerne. De eveneens aanwezige politie nam het incident verder op zich en zal onderzoeken hoe de melding rond de brand is ontstaan en of er mogelijk opzettelijk een valse melding is gedaan.