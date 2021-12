AFGELOPEN: FC Groningen ten onder in Almelo

FC Groningen speelt vanavond de traditioneel lastige uitwedstrijd op bezoek bij Heracles Almelo. Bij winst op de Tukkers kan de Trots van het Noorden (tijdelijk) naar het linkerrijtje. Volg het hier live vanaf acht uur.

Eindstand: 4-2

Het is afgelopen. FC Groningen stelt teleur en gaat ten onder in Almelo.

88’ Het is voorbij. Kasanwirjo passeert zijn eigen doelman.. 4-2.

86’ Heracles weer op voorsprong.. Uit een hoekschop kopt Kiomourtzoglu raak.

78’ POSTEMA! De spits scoort zijn eerste Eredivisie doelpunt en wat een belangrijke! Uit een vrije trap van Duarte kopt de jongeling binnen.

77’ De klok tikt verder, maar niet in het voordeel van de Groningers.

68’ Heracles op de lat.. Knoester raakt het houtwerk.

66’ Leeuwenburgh weer belangrijk na een inzet van Kiomourtzoglu.

61’ Vooralsnog maken de bezoekers geen aanspraak op de gelijkmaker.

47’ Een megakans voor De la Torre om zijn ploeg op 3-1 te brengen.

46’ De tweede helft is begonnen. Een dubbele wissel bij de FC: Dankerlui en Van Kaam vervangen Sverko en Dammers.

Het is rust.. Danny Buijs mag aan het werk in de pauze.

40’ FC Groningen is weer geheel terug bij af en is op zoek naar de gelijkmaker.

34’ FC Groningen gooit het weg.. Na slordig verdedigen kan Laursen Heracles op voorsprong schieten: 2-1.

32’ Doelpunt Heracles. Basacikoglu kopt knap binnen achter Leeuwenburgh: 1-1.

28’ Leeuwenburgh! De doelman laat eindelijk zijn klasse zien en redt tot twee keer toe erg knap.

24’ Heracles neemt het initiatief, maar brengt FC Groningen vooralsnog niet in de problemen.

16’ De FC kan een rustig tempo houden in Almelo en hoopt toe te slaan in de omschakeling.

9’ Heerlijk begin voor FC Groningen! Strand Larsen schiet een voorzet van Suslov hagelhard binnen: 0-1.

1’ Er is afgetrapt.

