Afgelopen: FC Groningen kan nederlaag bij AZ niet voorkomen

sport

FC Groningen speelt vanavond haar laatste wedstrijd van het kalenderjaar: op bezoek bij AZ Alkmaar. Kan de ploeg van Danny Buijs met een positief gevoel de winter in? Volg het hier live.

Eindstand: 1-o

AFGELOPEN. FC Groningen heeft dapper gestreden, maar een nederlaag met een man minder niet weten te voorkomen: 1-0.

87’ Nog enkele minuten in Alkmaar. Dankerlui had een grote mogelijkheid op de gelijkmaker, maar vond doelman Vindahl.

82’ FC Groningen is voorzichtig op zoek naar de gelijkmaker en is gevaarlijk.

68’ DAAR DAN TOCH DE GOAL VOOR AZ.. Een wonderschoon afstandsschot van Karlsson vliegt achter Leeuwenburgh: 1-o.

62’ Het is eigenlijk een vrije saaie wedstrijd. Al was daar Jordy Clasie met een pegel. In het zijnet.

52’ AZ is de bovenliggende partij en heeft duidelijk een man meer. Nog veertig minuten tegenhouden voor de bezoekers.

46’ De tweede helft is begonnen.

Het is rust.

32’ AZ is op zoek naar de openingstreffer, maar de FC houdt knap stand vooralsnog.

28’ De Leeuw loopt doelman Vindahl in de weg en krijgt de gele prent.

26’ Een hoekschop voor FC Groningen na een kansrijk schot van Strand Larsen.

12’ Het was buitenspel! De stand blijft gelijk.

12’ Gele kaart voor Buijs na commentaar op de wedstrijdleiding.

10’ AZ OP VOORSPRONG. Dit kan wel eens een heel pijnlijke avond worden voor FC Groningen. Sugawara zet de thuisclub met een mooie volley op een voorsprong: 1-0.

5’ Wat een slecht begin.. ROOD. Kasanwirjo moet heel snel het veld verlaten na een zware overtreding op Dani de Wit.

1’ Er is afgetrapt in het AFAS stadion.

Nog drie kwartier en dan speelt FC Groningen haar laatste wedstrijd van het zeer bewogen 2021. De lastige uitwedstrijd bij AZ. Kan de Trots van het Noorden met een positief gevoel de winterstop in? Onder andere te volgen via het liveblog op https://t.co/w3DTMVQuUz#AZGRO pic.twitter.com/rMPhm32dF2 — Daniël Theelen (@DanielTheelen) December 21, 2021

Opstelling AZ: Vindahl, Suguwara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal, De Wit, Karlsson, Witry, Clasie, Reijnders, Gudmundsson

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, Kasanwirjo, Te Wierik, Van Hintum, Meijer; Van Kaam, Duarte, Suslov; Abraham, De Leeuw, Strand Larsen

Scheidsrechter: Van den Kerkhof