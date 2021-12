Lichte daling aantal coronabesmettingen

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen zijn de afgelopen 24 uur 201 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 28 minder dan donderdag. Er overleed één stad-Groninger aan de gevolgen van corona.

In de provincie Groningen waren in totaal 565 nieuwe nieuwe besmettingen, dat zijn er 33 minder dan de dag ervoor. In de Nederlandse ziekenhuizen lagen vrijdag 1766 patiënten met COVID-19. Dat waren 91 minder dan donderdag. Op de intensive care lagen vrijdag 481 patiënten, 11 minder dan de dag ervoor.

Tussen donderdagmorgen en vrijdagmorgen werden 16.796 mensen positief getest. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen drie weken. De toename werd al verwacht omdat de nieuwe omikronvariant nu dominant is geworden.