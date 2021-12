Lefier gaat 2.500 huurwoningen verduurzamen naar energielabel A

nieuws

Woningcorporatie Lefier gaat de komende drie jaar 2.500 huurwoningen in de provincie Groningen verduurzamen naar energielabel A.

De corporatie richt zich daarbij op oudere, matig geïsoleerde woningen. Komend jaar worden bij veel gebieden waar Lefier woningen bezit Label A-verduurzamingsprojecten opgeleverd of opgestart. Het gaat onder meer om de Kornoeljestraat, Noorderbinnensingel, Goeman Borgesiuslaan en Winschoterdiep.

Verduurzaming van woningen naar energielabel A is volgens Lefier de snelste en meest efficiënte manier om op korte termijn forse energiebesparing te realiseren. Dat betekent voor de huurders een veel lagere energierekening ontvangen, en een woning die klaar is voor de gasloze toekomst. Label A-woningen zijn gemakkelijk aan te sluiten op een duurzaam warmtenet of verwarming door middel van waterstof.

Niet alle huurwoningen van Lefier zijn geschikt voor verduurzaming. De corporatie kijkt ook naar sloop en nieuwbouw, de plaatsing van zonnepanelen en energiebesparende hulpmiddelen.