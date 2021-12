Leendert van der Laan lijsttrekker Partij voor het Noorden

nieuws

Foto:Provincie Groningen. Leendert van der Laan.

Leendert van der Laan wordt de lijsttrekker van de Partij voor het Noorden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen in maart volgend jaar.

De 50-jarige Van der Laan is momenteel Statenlid in de provincie Groningen voor de PvhN. Hij is daarnaast actief in de wijk Kostverloren als bestuurder van het wijkcentrum en de speeltuin.

“Wij zijn een solide middenpartij met een progressief karakter, die nooit de linker en rechter flanken opzoekt”, aldus Van der Laan. “Wij gaan altijd het gesprek aan met andere partijen, want samen bereiken we meer”.

De tweede op de lijst is drs. Matthijs Arjen Hekert, een 27-jarige Stadjer, die onder meer actief is als kwartiermaker. Een van de lijstduwers is prof. dr. Jan Oosterhaven, oud-hoogleraar in regionale economie.

De Partij voor het Noorden is momenteel niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Groningen.