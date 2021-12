Langere winterstop voor Be Quick 1887 vanwege avondlockdown

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - RKAVV

De voetballers van hoofdklasser Be Quick 1887 krijgen een nog langere winterstop vanwege de avondlockdown.

De KNVB heeft namelijk besloten om de hervatting van de competities in de tweede en derde divisie en de hoofdklasse uit te stellen. Er zou in het weekend van 22 en 23 januari weer gespeeld gaan worden, maar dat is verschoven naar 5 en 6 februari.

Voorwaarde is wel dat de avondlockdown vanwege de coronapandemie op 14 januari ook daadwerkelijk wordt opgeheven. De clubs kunnen door de avondlockdown na 17.00 uur niet trainen.

“Nu de avondlockdown nog langer gaan duren, is het voor de verenigingen ook niet mogelijk om de selecties voldoende fit te krijgen voor een herstart van de competities in januari”, aldus de KNVB.

Voor de lagere klassen is nog geen besluit genomen.