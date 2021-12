Lange file op Laan Corpus den Hoorn door botsende personenauto’s

nieuws

Foto: Ruben Huisman (112 Groningen)

Kort na half drie op de woensdagmiddag kwamen twee personenauto’s met elkaar in botsing op de Laan Corpus den Hoorn. De daarop volgende wegafzetting zorgde voor grote verkeersdrukte.

De aanrijding zelf zorgde alleen voor materiële schade aan de betrokken voertuigen. Een toegesnelde ambulancemotor controleerde de betrokkenen kort op letsel.

De twee voertuigen raakten dermate zwaar beschadigd dat verder rijden geen optie was. Een bergingsbedrijf moest ter plaatse komen om de auto’s af te slepen. Totdat de bergingsoperatie voorbij was, moest de Laan Corpus den Hoorn worden afgesloten. Dat had een file tot gevolg, tussen het Martini Ziekenhuis en de Van Ketwich Verschuurbrug.

Foto: Ruben Huisman (112 Groningen)