Lampjes fonkelen weer in kerstboom op Grote Markt

nieuws

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De kerstboom op de Grote Markt, die sinds maandag tegenover De Drie Gezusters staat, toonde woensdagavond voor de eerste keer zijn lampjes.

Ingenieursbureau Croonwolter&Dros was al sinds maandag aan het werk om de lampjes, de kerstballen en de speciale ‘kerst-eierballen’ van acteur Marcel Hensema in de boom te verwerken. Nadat het bedrijf de werkzaamheden woensdagmiddag volbracht, ging meteen de stekker erin. Net als vorig jaar was er, vanwege het coronavirus, geen speciaal ontstekingsmoment.

Ook op de Nieuwe Markt en op het Waagplein staan kerstbomen Die werden ook op woensdagmiddag voorzien van lampjes en deze staan inmiddels ook te fonkelen. De lampjes in de boom staan aan tot 30 december. Een dag later zullen ook de bomen weer worden weggehaald.