Kunstenaar schildert de overwinning van Verstappen

Heel Nederland was zondag aan het juichen voor de tv, maar kunstenaar Erik Zwezerijnen stond op dat moment in zijn atelier, de overwinning van Max Verstappen te schilderen.

Erik kreeg inspiratie van de Formule 1 finale en schilderde het moment dat Max over de finish kwam. In de euforie van de wedstrijd begon hij gelijk met schilderen en dezelfde avond heeft hij het werk afgemaakt. Het schilderij was na een minuut al verkocht en daarom maakt Erik nog een paar exemplaren. Eén van deze exemplaren komt in zijn atelier in de Folkingestraat te hangen. De schilderijen gaan niet exact hetzelfde zijn, want elk schilderij van Erik is uniek.

Formule 1 is niet het standaard thema dat Erik schildert. Er zijn dan ook weinig schilderijen van Verstappen in zijn atelier te vinden. De kunstenaar staat namelijk bekend om zijn skylines en dierenschilderijen, met name de struisvogel. “Ik had wel eens een klein schilderij gemaakt van Verstappen, maar dit is het echte werk. Ik vind het ook wel leuk dat het wat anders is dan wat ik normaal maak. Het is een uitdaging,” aldus Erik Zwezerijnen.