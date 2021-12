Krakers Zuiderkuipen zijn niet van plan om te vertrekken

De krakers van een pand aan de Zuiderkuipen in de binnenstad zijn niet van plan om te vertrekken. Het pand werd een maand geleden gekraakt.

Woningstichting Patrimonium wil de krakers er uit hebben, omdat het pand verbouwd moet worden. Het pand zou voor de krakers ook gevaarlijk zijn, omdat er asbest in zit.

De krakers betwijfelen dat: “Ze zijn niet in staat geweest om te vertellen wat dan gevaarlijk is”. Ook verbazen de krakers zich er over dat een stichting die over sociale woningbouw gaat een pand anderhalf jaar leeg laat staan: “Ik vind het onbegrijpelijk en onverantwoord om zo met woningen om te gaan. Wonen is een mensenrecht. Iedereen heeft recht op een woning”.

In een pand wonen tien mensen. De meeste zijn studenten die anders bij vrienden op de bank hadden moeten slapen.

Er is begin januari een rechtszaak tegen de krakers. De woningstichting wil enkele weken later al met de verbouw beginnen.