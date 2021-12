Kortsluitende verlichting zorgt voor rookontwikkeling in woning aan Bankastraat

nieuws

Foto: 112 Groningen

Brandweerlieden hebben woensdagmiddag een aantal plafonddelen moeten verwijderen in een woning aan de Bankastraat in de Korrewegwijk, zodat de hulpdienst rookontwikkeling in de woning kon bestrijden.

Volgens een woordvoerder van de brandweer veroorzaakte kortsluiting in een aantal spotjes aan het plafond de rook en de stank in de woning. De toegesnelde brandweer moest daarom een deel van het plafond openbreken om de kortsluitende verlichting te kunnen verwijderen.

De woning werd vervolgens gelucht, waarna de rook en stank wegtrokken.