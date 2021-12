nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

‘Kop d’r veur, we moeten het samen doen.’ Dat zegt Burgemeester Koen Schuiling over de lockdown die gistermorgen om vijf uur inging en pas tien uur eerder aangekondigd was.

Het omikronvirus zorgt er voor dat de dreiging van de coronacrises weer in alle hevigheid losbarstte, er word voor grote druk op de zorg gevreesd. Het veiligheidsberaad, waar de burgemeester ook lid van is, stemde zaterdagmiddag in met de lockdown. Schuiling verwacht met de handhaving geen grote problemen.

Voor de detailhandel en de horeca zijn de laatste weken van het jaar heel belangrijk voor de omzet. “Dat is ook de reden dat het veiligheidsberaad aandrong op een passende vergoeding van de schade die ondernemers door de lockdown lijden.” zegt Schuiling

En de Groningers op straat?…. Die laten de lockdown gelaten over zich heen komen.