Komende nachten en ochtenden mogelijk lokaal glad; kleine kans op wat sneeuw tijdens koude Kerst

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Tot aan de Kerst lopen de temperaturen in Groningen langzaam op, om tijdens de kerstdagen weer naar het vriespunt terug te keren. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is de kans op een winterse kerst groot, maar op een witte kerst vrij klein.

Komende woensdagochtend begint in ieder geval met veel bewolking en kan het volgens Kamphuis ook lokaal glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten: “Maar in de middag is de zon regelmatig van de partij, al blijft er bewolking overtrekken. Het kwik schommelt rond het vriespunt en de wind uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak.” De nacht daarop vriest het volgens Kamphuis 2 of 3 graden en volgt later in de nacht regen: “Dan is er ook kans op natte sneeuw en ijzel, als neerslag op de bevroren ondergrond valt. De temperatuur loopt op tot rond het vriespunt.”

Ook donderdag is het in Groningen bewolkt met nu en dan lichte regen, stelt Kamphuis. “Eerst is er kans op ijzel en een vlok natte sneeuw. Uiteindelijk wordt het 4 of 5 graden. Vrijdag wordt het een stuk zachter bij 8 graden en valt er nu en dan lichte regen. In de nacht daalt het kwik als koude lucht vanuit het noorden ons gebied binnen stroomt. Tegen de nacht ligt de temperatuur rond of nog maar net boven nul.

Kans op ‘winterse’ Kerst groot in Groningen, kans op ‘witte ‘Kerst niet

“Eerste Kerstdag is er een kleine kans op een sneeuwbui”, vervolgt Kamphuis. “Verder stroomt er koude lucht onze provincie binnen. Terwijl het zuidelijk van de grote rivieren bijna 10 graden is, schommelt de temperatuur hier de hele dag rond het vriespunt bij een geleidelijk aan af en toe doorbrekende zon. In de nacht van zaterdag op zondag is er kans op lichte, mogelijk zelfs matige vorst.”

Tweede kerstdag blijft het volgens Kamphuis droog en is er geregeld zon: “Het blijft de hele dag een of twee graden vriezen en er waait een stevige en koude oostenwind. Ook maandag blijven we waarschijnlijk in de koude lucht en vriest het overdag een graadje. De sterke oostenwind blijft, maar we zien ook nu en dan de zon. Het blijft droog.”