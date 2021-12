Komende dagen mist en temperaturen rond vriespunt, daarna zachter weer

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Dinsdag en woensdag komen de temperaturen in Groningen niet ver boven het vriespunt uit. Volgens weerman Johan Kamphuis zal de zon zich dinsdag nog wel even laten zien, maar daarna gaan wolkenvelden onze ster blokkeren.

De dinsdag begint met kans op een mistbank, aldus Kamphuis: “Verder wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Het is koud met een maximumtemperatuur die rond het vriespunt schommelt. De zuidenwind is zwak.”

De nacht van dinsdag op woensdag kent volgens Kamphuis minimumtemperaturen rond -3 graden. Ook dan is er kans op mist en laaghangende bewolking. Woensdag overdag wordt volgens Kamphuis ‘waterkoud’ met mist en bewolking, bij temperaturen rond het vriespunt.

Daarna breekt er zachter weer aan in Groningen, zo stelt Kamphuis: “Donderdag is het bewolkt en bij een toenemende zuidwestenwind wordt het later op de dag 6 graden. Verder valt er nu en dan regen, eerst mogelijk een vlokje natte sneeuw. Ook vrijdag is het zacht met 8 of 9 graden.”

‘Kans op koude of winterse Kerst in Groningen groter dan de rest van Nederland’

Het weer tijdens de kerst is volgens Kamphuis nog altijd onzeker: “De strijd tussen zachte en naderbij komende koude lucht is daar de oorzaak van. Mogelijk stroomt de koude lucht op zaterdag ons gebied weer binnen maar de uitkomst van de clash tussen de twee luchtsoorten is voor onze omgeving nog ongewis. In het noordoosten is de kans op een koude of winterse kerst wel een stuk groter dan elders in het land.”