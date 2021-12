Komend weekend opnieuw deel Europaweg afgesloten

nieuws

Foto: Europaplein

Net als vorige week is dit weekend de Europaweg onder het viaduct van de zuidelijke ringweg afgesloten wegens werkzaamheden. Dat is van vrijdag 22.00 uur tot maandag 06.00 uur.

Deze week is dat voor het verkeer dat richting het centrum rijdt. Verder kan verkeer op de zuidelijke ringweg vanuit de richting Julianaplein niet via afrit 38 centrum (Europaweg) links afslaan richting centrum.

Verkeer vanaf de A7 vanuit Hoogezand wordt omgeleid via de oostelijke ringweg (N46), via afrit 2 (Delfzijl) naar de Rijksweg en het Damsterdiep. Verkeer kan ook omrijden via de Herningweg, de Bornholmstraat en de Sontweg.