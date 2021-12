Klimaatstakers ontsteken vrijdagavond hun licht op Grote Markt

nieuws

Aanstaande vrijdagavond organiseert de Groningse afdeling van Fridays for Future een speciale, eindejaars-klimaatstaking op de Grote Markt. Deelnemers worden gevraagd om allemaal een ‘lichtje op te steken’ (strike a light).

De organisatie wil dat deelnemers kaarsjes, hoofdlampen of andere verlichting meenemen naar het marktplein. “Samen kunnen we Groningen verlichten met onze hoop en passie om te bouwen aan een betere toekomst”, zo stelt Katie Perkins namens de organisatie over de actie. “Tegelijkertijd willen we hiermee een sterk signaal afgeven dat we onvoldoende maatregelen tegen de klimaatcrisis niet accepteren.”

Tijdens het protest, wat om 18.00 uur begint, zal ook een drumband optreden en worden er gedichten voorgedragen. Alle demonstranten wordt gevraagd anderhalve meter afstand te houden en mondmaskers te dragen.