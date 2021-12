Kleine daling coronapatiënten in noordelijke ziekenhuizen, druk op IC blijft

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur met 4 gedaald naar 201. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.

De cijfers per provincie met tussen haakjes de cijfers van de dag ervoor. Groningen: 69 (71), waarvan 22 (26) op de IC. Friesland 81 (82), waarvan 19 (19) op de IC. Drenthe: 47 (48), waarvan 14 (13) op de IC.

Van buiten de regio zijn er 26 (25) mensen opgenomen waarvan 18 (16) op de IC.

Het AZNN meldt verder dat het aantal nieuwe coronabesmettingen landelijk met 20 procent is gedaald in vergelijking met vorige week. Het aantal opnames in de noordelijke ziekenhuizen is iets gedaald in een week tijd, maar de druk op de IC afdelingen blijft onverminderd hoog.