Kleding- en speelgoedbonnen voor minima keren niet terug: ‘Geen vis, maar hengels’

Foto: Wouter Holsappel

De kleding- en speelgoedbonnen voor minima, die tot net voor de coronacrisis in Groningen werden uitgedeeld aan arme gezinnen in de gemeente, komen voorlopig niet terug. De gemeenteraad stemde tegen een motie van vier raadspartijen die de terugkeer van deze bonnen mogelijk moest maken.

De SP, de Stadspartij, 100% Groningen en de Partij voor de Dieren dienden woensdagavond een voorstel in bij de gemeenteraad om de bonnen toch weer uit te gaan delen. Met name de SP maakte zich in de afgelopen weken sterk voor verschillende ouders uit de gemeente, die de bonnen graag terug zagen komen. Maar de rest van de gemeenteraad (behalve het CDA) zag, net als wethouder Isabelle Diks, geen heil in de herinvoering van de bonnen.

‘Geen vis, maar hengels’

“We hebben als raad twee jaar geleden voor armoedebestrijding gekozen, niet voor verlichting”, aldus raadslid Nick Nieuwenhuijsen (GroenLinks). “De gemeente focust zich meer op hengels en er zijn veel viskramen die vis willen uitdelen en daar helpen we ze bij. We gaan dan ook voor een structurele aanpak armoede.” Met de ‘viskramen’ doelt Nieuwenhuijsen op initiatieven uit de samenleving, waaronder het initiatief van Kerst050 om een kerstpakket aan te bieden aan arme gezinnen in de gemeente. In dit pakket zaten een aantal tegoedbonnen voor de minima.

Wethouder Diks sloot zich daarbij aan, ondanks het feit dat ze eerder op de woensdagavond nog een petitie met duizend handtekeningen in ontvangst namen voor de terugkeer van de bonnen. Ze herhaalde haar uitspraken van eerder op de avond: Ik vind het jammer dat dit particuliere initiatief (voor de kerstpakketten) nu een politiek randje heeft gekregen”, aldus Diks. “Maar het college voert uit wat de gemeenteraad ons heeft gevraagd: Het tegengaan van intergenerationele armoede en minder verlichtende maatregelen.”

SP wil druk op college opvoeren

Diks beëindigde haar commentaar met de opmerking dat als de gemeenteraad ‘het ander wil’, dat dit elke maand binnen de gemeenteraad geregeld kan worden. De SP stelde eerder op de avond al dat het deze handreiking met liefde gaat oppakken en met nieuwe acties zal proberen om de druk op het college op te voeren rond de bonnen. “Wij gaan door”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “We zullen mensen op straat, in de wijken en dorpen, nu ook vragen wat zij aan de armoedebestrijding in Groningen willen verbeteren en hoe zij daarbij willen helpen.”