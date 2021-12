Kerstpakketten voor vluchtelingen: “We wilden iets doen voor onze nieuwe buren”

In Engelbert werden maandag de laatste kerstpakketten ingepakt, die speciaal voor vluchtelingen zijn die in de noodopvang aan de Driebondsweg verblijven.

De kerstactie is een initiatief van bewoners en organisaties uit onder andere Meerstad, de Meerdorpen, Harkstede en Scharmer. Ze wilden graag iets doen voor hun nieuwe buren. “Van nature denken mensen hier in de dorpen om elkaar,” vertelt initiatiefnemer Marina Weel van de belangenvereniging MEERdorpen. “Omdat we nieuwe buren hebben gekregen wilden we iets doen. Met kerstmis is daar natuurlijk een hele goede reden voor. We hebben gevraagd aan het COA wat we konden doen, en toen kwamen zij met het idee van kerstpakketten voor de volwassenen. De kinderen hebben namelijk met Sinterklaas al wat gekregen.”

In het kerstpakket zit onder andere een kalender, een spel, chocolade en handschoenen. Vorige week zamelden de organisaties geld in voor de pakketten. Er werd toen veel meer gedoneerd dan ze hadden verwacht. “Ja, dat liep heel erg goed. We hebben in totaal meer dan 9000 euro opgehaald. Daarvan hebben we ruim 300 kerstpakketten gemaakt.”

Komende woensdag brengen ze de pakketten naar de noodopvang. “Dat lijkt ons hartstikke leuk, maar door de coronamaatregelen kunnen we het waarschijnlijk alleen maar afgeven en moet het COA ze uitdelen. Maar we hopen in ieder geval blije gezichten te zien.”