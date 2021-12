Kerstboom voor Grote Markt gekapt in Stadskanaal

nieuws

Foto via RTV1

Aan de Fromaborg in Stadskanaal werden vrijdagochtend een grote kraan en een dieplader opgesteld om de ruim vijftien meter hoge kerstboom voor de Grote Markt om te zagen en klaar te maken voor vervoer naar de Stad.

Nog voor acht uur deelde de familie Hoving koffie uit aan de werknemers. De familie stelde de boom ter beschikking, omdat het gevaarte bij een storm op het huis van de Hovings zou kunnen vallen. Met een kettingzaag werd het gevaarte van zijn wortels en stronk ontdaan en hees de kraan de Normann-spar op een dieplader.

De boom begon vervolgens aan de eerste etappe naar de Grote Markt. De firma Wagenborg begon met het transport van de boom naar de opslag van het bedrijf aan de Gideonweg.

De voet voor de boom werd vrijdagochtend alvast geplaatst voor De Drie Gezusters. Vanaf Wagenborg wordt de boom maandagochtend naar de Grote Markt gebracht. De woensdag erna gaan de lampjes in de boom aan. Net als vorig jaar is er geen speciaal ontstekingsmoment voor de lampjes in de kerstboom.Komende dinsdag worden er ook kerstbomen geplaatst op het Waagplein en op de Nieuwe Markt.

De kerstboom op de Grote Markt blijft tot 31 december staan. Een dag eerder worden de bomen op het Waagplein en de Nieuwe Markt al weggehaald.

